وزير الإعلام اليمني عن سياسات إيران: نستغرب الصمت الدولي عليها

علق معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني، على التصعيد الإيراني الخطير في اليمن والمنطقة، قائلًا أنه يعد امتدادًا للسياسات العدوانية التي انتهجها النظام منذ الثورة الخمينية وعقيدة نشر الفوضى والإرهاب.





وأضاف في سلسلة من التغريدات عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، أن هذا الأمر "هو نتيجة مباشرة لما اعتبرته طهران نهج جديد للإدارة الأمريكية يتجاهل تاريخ التورط الإيراني في إشعال الأزمات في المنطقة وأيديها الملطخة بالدماء".









وحذر الوزير اليمني، من أن "التصعيد الإيراني في اليمن والمنطقة عبر أذرعتها الطائفية وعلى رأسها ميليشيا الحوثي، يهدد بتعميق الأزمة واستمرار نزيف الدم اليمني، وتقويض فرص الحل السلمي، ويتجاهل معاناة ثلاثين مليون مواطن اكتوو بنار الحرب التي فجرها الانقلاب، ويهدد بجر المنطقة برمتها لسيناريوهات لا تحمد عقباها".





وختم الإرياني: "نستغرب الصمت الدولي على السياسات الإيرانية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة الذي شجعها للتمادي في أنشطتها الارهابية، ونطالب المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لاتخاذ التدابير الكفيلة بوقف العدوان الإيراني وفق مواثيق ومبادئ الأمم المتحدة وحفظ السلم والأمن الدوليين".