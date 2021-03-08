مصيلحى يستقبل سيسيه قبل انضمامه لمنتخب كوت ديفوار





استقبل محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى بمكتبه مساء اليوم اللاعب الايفوارى رزاق سيسيه المنضم حديثاً لمنتخب بلاده.





وطلب رئيس نادى الإتحاد السكندرى من اللاعب الإيفوارى خلال لقائه به أن يتألق مع منتخب بلاده ويظهر بمستوى جيد حتى يكون سفيراً للاتحاد السكندرى فى المنتخب الايفوارى .



