Advertisements
مصيلحى يستقبل سيسيه قبل انضمامه لمنتخب كوت ديفوار
الإثنين 08/مارس/2021 - 06:34 م
إسلام عودة
Advertisements
استقبل محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى بمكتبه مساء اليوم اللاعب الايفوارى رزاق سيسيه المنضم حديثاً لمنتخب بلاده.
وطلب رئيس نادى الإتحاد السكندرى من اللاعب الإيفوارى خلال لقائه به أن يتألق مع منتخب بلاده ويظهر بمستوى جيد حتى يكون سفيراً للاتحاد السكندرى فى المنتخب الايفوارى .
وكان سيسيه تألق مع الاتحاد السكندرى هذا الموسم وسجل 6 أهداف في الدورى العام حتى الآن ولفت الأنظار حتى انضم لمنتخب بلاده .
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements