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الأهلي يستعيد نجم الفريق بعد شفاؤه من الإصابة

الإثنين 08/مارس/2021 - 06:38 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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تأكد جاهزية نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للدخول في التدريبات الجماعية والمشاركة في المباريات المقبلة.

وأوضح الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق، أن ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق، بات جاهز من الناحية الطبية للمشاركة في التدريبات والمباريات، حسب رغبة الجهاز الفني.

وتابع: "اللاعب أنهى برنامجه العلاجي والتأهيلي، خلال الفترة الماضية وأبدى جاهزيته الكاملة للمشاركات، بالفترة المقبلة".

وغاب ناصر ماهر، منذ مباراة مصر المقاصة في افتتاح مسابقة الدوري المصري، بسبب إصابة بخلع في الكتف، خضع على إثرها لجراحة عاجلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي، مساء بعد غدٍ الأربعاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

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عودة ناصر ماهر الأهلي والاسماعيلي الأهلي

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