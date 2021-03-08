محافظ الشرقية: الانتهاء من تبطين 100 كيلو متر من الترع بالمحافظة (فيديو)

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظة الشرقية، إنه سيتم تبطين 415 كيلو متر من الترع بتكلفة 1.4 مليار جنيه لنحو 97 ترعة بالمحافظة، وذلك ضمن مشروع تبطين وتأهيل الترع.

وأشار "غراب"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "TeN"، مساء الإثنين، إلى أنه تم الانتهاء من تبطين 100 كيلو متر من المساحة المستهدفة حتى الآن لنحو 27 ترعة، لافتا إلى أنه جاري العمل على تبطين 27 ترعة أخرى الفترة المقبلة.

واوضح أن حجم المشروعات التي تمت في المحافظة منذ 2014 وحتى الآن على مستوى مختلف القطاعات بلغت قيمتها نحو 23 مليار و600 مليون جنيه.

