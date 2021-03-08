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فى اطار الإحتفال باليوم العالمى للمرأة .. تكريم سارة "فتاة قرية أبو نبهان" ميكانيكى سيارات"

الإثنين 08/مارس/2021 - 06:45 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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كرم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بمكتبه اليوم فتاة قرية ابو نبهان- ساره احمد والتى تعمل "ميكانيكي سيارات وذلك بحضور السيد النائب أحمد الالفى نائب البرلمان عن ميت غمر، وقد سلمها محافظ الدقهلية شهادة شكر وتقدير تشجيعا لها، وتقديرا لتميزها واصرارها على اقتحام هذا المجال من العمل وتفوقها فيه رغم اعتبارها مهنة تحمل المشقة وكونها مثالا يحتذي بها للفتاة المصرية.

وجدير بالذكر ان الفتاة سارة أحمد دياب هى ابنة قرية أبو نبهان بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، والتى قررت أن تختار حياة التعب والمشقة لتثبت نفسها أمام العالم بأنها فتاة جديرة بالاحترام، اقتحمت حياة العمل بمهنة معروفة بانها مهنة للرجال فقط وهى"ميكانيكا السيارات" فقررت سارة احمد أن تشارك والدها وشقيقها مهنتهم وتثبت نفسها فيها.


وقد بدأت ساره تتعلم مهنة الميكانيكا منذ سنوات حيث كان والدها يعمل بورشته الموجودة اسفل المنزل وكانت تمكث معه لفترات كبيره فتعلمت منه العديد من التفاصيل داخل الورشه مثل المفاتيح والمفكات وموتور السيارة ولم تكتفى ساره بذلك بل سعت الى تطوير ذاتها من خلال اخذ كورسات ودورات تؤهلها لممارسة المهنة وأصبحت الان قادرة على الكشف على السيارات الحديثة ومعرفة العيوب الموجودة بها وهذا اكسبها الخبرة الكافية التي جعلتها تستقل هي واخيها محمد "ميكانيكي" بورشة داخل القرية بعيدا عن ورشة والداهما بكوم النور والذى يستعينون به عند مواجهة مشكلة،هذا وتوصل اسرة سارة تشجيعها على العمل ويقومون بمساعدتها اداء عملها.

جاء ذلك فى اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية برعاية الموهوبين والمتفوقين والنماذج الفريدة فى المجتمع تشجيعا لهم باعتبارهم نماذج قدوة مشرفة امام الشباب، وفى طار الاحتفال باليوم العالمى للمرأة.

فى اطار الإحتفال باليوم العالمى للمرأة .. تكريم سارة "فتاة قرية أبو نبهان" ميكانيكى سيارات"
فى اطار الإحتفال باليوم العالمى للمرأة .. تكريم سارة "فتاة قرية أبو نبهان" ميكانيكى سيارات"
فى اطار الإحتفال باليوم العالمى للمرأة .. تكريم سارة "فتاة قرية أبو نبهان" ميكانيكى سيارات"
فى اطار الإحتفال باليوم العالمى للمرأة .. تكريم سارة "فتاة قرية أبو نبهان" ميكانيكى سيارات"
فى اطار الإحتفال باليوم العالمى للمرأة .. تكريم سارة "فتاة قرية أبو نبهان" ميكانيكى سيارات"
فى اطار الإحتفال باليوم العالمى للمرأة .. تكريم سارة "فتاة قرية أبو نبهان" ميكانيكى سيارات"
فى اطار الإحتفال باليوم العالمى للمرأة .. تكريم سارة "فتاة قرية أبو نبهان" ميكانيكى سيارات"
فى اطار الإحتفال باليوم العالمى للمرأة .. تكريم سارة "فتاة قرية أبو نبهان" ميكانيكى سيارات"

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