برنامج تدريبي لمديري العموم بشركة مياه القليوبية

أكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس اداره شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أهمية تنمية العنصر البشري، ورفع وبناء القدرات لدى العاملين بالشركة، وتنفيذ برامج الترقى للعاملين بعد استيفاء الشروط والبرامج التدريبية المقررة التى تساهم فى تأدية مهام العمل بصورة أكثر كفاءة وفاعلية.



حيث نظمت الشركة برنامجًا تدريبيًا عن بعد لمديري العموم من خلال الإدارة العامة للتدريب، وذلك وفقًا لبرنامج المسار الوظيفي لبناء وتطوير قيادات جميع الشركات التابعة للشركة القابضة مع اتباع الاجراءات الاحترازية لمجابهة تداعيات فيروس كورونا.



ويتضمن البرنامج عدة موضوعات تؤهل المرشح للقيادة للقيام بمهام عمله على أكمل حيث يقوم المشارك بإعداد ورقة عمل عن رؤيته المقترحة لتطوير الإدارة المرشح لها، ويقوم بمناقشته خبراء مختصون وذلك لتحقيق الإنتماء والولاء المؤسسي للشركة.