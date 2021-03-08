Advertisements

برنامج تدريبي لمديري العموم بشركة مياه القليوبية

الإثنين 08/مارس/2021 - 06:45 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
أكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس اداره شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أهمية تنمية العنصر البشري، ورفع وبناء القدرات لدى العاملين بالشركة، وتنفيذ برامج الترقى للعاملين بعد استيفاء الشروط والبرامج التدريبية المقررة التى تساهم فى تأدية مهام العمل بصورة أكثر كفاءة وفاعلية.

حيث نظمت الشركة برنامجًا تدريبيًا عن بعد لمديري العموم من خلال الإدارة العامة للتدريب، وذلك وفقًا لبرنامج المسار الوظيفي لبناء وتطوير قيادات جميع الشركات التابعة للشركة القابضة مع اتباع الاجراءات الاحترازية لمجابهة تداعيات فيروس كورونا.

ويتضمن البرنامج عدة موضوعات تؤهل المرشح للقيادة للقيام بمهام عمله على أكمل حيث يقوم المشارك بإعداد ورقة عمل عن رؤيته المقترحة لتطوير الإدارة المرشح لها، ويقوم بمناقشته خبراء مختصون وذلك لتحقيق الإنتماء والولاء المؤسسي للشركة.
برنامج تدريبي لمديري العموم بشركة مياه القليوبية
برنامج تدريبي لمديري العموم بشركة مياه القليوبية
برنامج تدريبي لمديري العموم بشركة مياه القليوبية
برنامج تدريبي لمديري العموم بشركة مياه القليوبية
برنامج تدريبي لمديري العموم بشركة مياه القليوبية
برنامج تدريبي لمديري العموم بشركة مياه القليوبية

أخبار تهمك

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

منذ يوم

تعرف على سلاح لابورتا السري لإعادة برشلونة إلى منصات التتويج

منذ ساعتين

الأهلي يستعيد نجم الفريق بعد شفاؤه من الإصابة

منذ أقل من ساعة

مجموعة الأهلي - عاجل.. المريخ السوداني مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

جلطات في الرئة لمصابي كورونا.. 8 رسائل لمستشار الرئيس للصحة

منذ حوالي 6 ساعات

لابورتا يختار أعضاء مجلس إدارة برشلونة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. انطلاق جلسة التصويت لمجلس النواب الليبي في سرت

منذ ساعتين

لا تراجع ولا استسلام.. طلب عاجل من موسيماني إلى محمود الخطيب

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا.. طالع التفاصيل

منذ نصف ساعة

لابورتا يرد بقوة على تهمة التحرش بفتاة قاصر

منذ ساعة

الغندور يفجرها: ثنائي أجنبي مرشح لخلافة باتشيكو في الزمالك

منذ ساعتين

صدمة في الأهلي بعد تجدد إصابة نجم الفريق

منذ ساعتين و 6 دقيقة

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ ساعة

تعرف على حظوظ الأهلي في التأهل إلى دور الـ8 بدور أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:31 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

04:00 م

لابورتا يختار أعضاء مجلس إدارة برشلونة

05:59 م

تعرف على سلاح لابورتا السري لإعادة برشلونة إلى منصات التتويج

05:30 م

جلطات في الرئة لمصابي كورونا.. 8 رسائل لمستشار الرئيس للصحة

01:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين