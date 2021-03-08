بورصة دبي للذهب والسلع تحتفل باليوم العالمي للمرأة بمبادرة "قرع الجرس للمساواة بين الجنسين"

تنضم بورصة دبي للذهب والسلع بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف يوم 8 مارس الجاري من كل عام إلى عشرات البورصات في جميع أنحاء العالم للاحتفال السنوي السابع بمبادرة "قرع الجرس للمساواة بين الجنسين" التي تهدف إلى تعزيز الوعي بمبادئ تمكين المرأة حيث اختارت هيئة الأمم المتحدة عنوان "المرأة في القيادة ..





تحقيق مستقبل متساو في عالم كوفيد-19" موضوعا للاحتفال باليوم العالمي للمرأة هذا العام 2021.





وتعتبر المبادرة نتاج شراكة بين الاتحاد العالمي للبورصات ومبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة /SSE/ وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والميثاق العالمي للأمم المتحدة ومؤسسة المرأة في صناديق الاستثمار المتداولة ومؤسسة التمويل الدولية وتسلّط الضوء على الدور الحيوي للقطاع الخاص في تطوير وتمكين المرأة في مكان العمل وقطاع الأعمال والمجتمع الأوسع.





وقال ليس ميل الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع إن التنوع والمساواة يعتبر من الركائز الأساسية لطبيعة عملنا في بورصة دبي للذهب والسلع حيث نؤمن بقوة بضرورة مواصلة تمكين المرأة في قطاع الأعمال والمجتمع المحلي الأوسع .. وقد كشفت دراسات عديدة عن الفوائد التي تجنيها المؤسسات نتيجة التنوع الكبير بين الجنسين مثل اتخاذ قرارات أكثر فعالية تقديم خدمة أفضل للعملاء وتحقيق أداء تشغيلي قوي. وقدر برزت أهمية القيادات النسائية في بورصة دبي للذهب والسلع وكذلك في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة بشكل واضح هذا العام خلال تفشي جائحة كورونا وستستمر كجزءاً رئيسياً من جهود الدولة للتعافي الاقتصادي واستئناف دورة الحياة بشكل أفضل من أي وقت مضى.





وأعربت الدكتورة موزة الشحي مديرة مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي عن سرورها بأن تنضم شركات من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مبادرة "قرع الجرس للمساواة بين الجنسين" تأكيدا لالتزامها بالمساواة بين الجنسين وأهداف مبادرة التنمية المستدامة وحرصها على تعزيز دور المرأة الريادي في قطاع الأعمال وتعتبر قيادة المرأة أولوية ملحة أكثر من أي وقت مضى مع خروج العالم من جائحة كورونا حيث يجب أن تكون في صلب الجهود العالمية للتعافي وإعادة البناء.





وقالت الشحي إن أكثر من 86 بورصة عالمية يشاركون في هذا الحدث وتعهدت العديد منها بدعم أهداف مبادرة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على جميع المستويات ويتضمن ذلك تعهداً من هذه البورصات بتشجيع الشركات المدرجة على الإعلان عن المقاييس المتعلقة بتوازن الجنسين مع زيادة تشجيع التنوع بين الجنسين في القوى العاملة لديها.





وعبرت ماغي منصور مديرة الامتثال في بورصة دبي للذهب والسلع عن فخرها بالانضمام إلى حملة الاتحاد العالمي للبورصات ومنظمات الأمم المتحدة والبورصات العالمية لتكريم المرأة والاعتراف بمساهماتها وبصفتنا بورصة إقليمية رائدة تقع على عاتقنا مسؤولية المساعدة في تسهيل الحوار العالمي لدعم تمكين المرأة ويسعدنا أن نكون جزءا من هذه المبادرة المهمة مع سعينا لسد الفجوات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.





وأعلنت بورصة دبي للذهب والسلع في أوائل عام 2020 أنها أصبحت من الشركات الداعمة لتمثيل دور المرأة من خلال انضمامها لمبادرة مبادئ تمكين المرأة وهي مبادرة أخرى من جانب هيئة الأمم المتحدة للمرأة والميثاق العالمي للأمم المتحدة هدفها تمكين المرأة وتشجيع المساواة بين الجنسين.