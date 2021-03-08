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جراحة ناجحة لزرع قرنية فتاة شابة..لأول مرة 'برمد الإسكندرية'

الإثنين 08/مارس/2021 - 06:46 م
بوابة الفجر
فيروز حسني
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صرح الدكتور "سعيد السقعان" وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أنه تم اليوم بمستشفى الرمد بالإسكندرية إجراء عملية جراحية لزرع قرنية فى عين مريضة تبلغ من العمر 21 سنة، تعانى من قرنية مخروطية مصاحبة بسحابة سببت ضعفًا شديدًا في قوة الإبصار، ولا يمكن علاجه بالنظارة أو العدسات اللاصقة، وهي العملية الأولى من نوعها التي تجري بمستشفى الرمد بالإسكندرية.

وأوضح "السقعان" أن العملية تمت للمريضة بالمجان بالكامل من خلال قرار علاج على نفقة الدولة، وتم توفير القرنية المستوردة من خلال هيئة الشراء الموحد، مؤكدًا أن هذه العملية ستكون بداية لإجراء تلك العمليات بالمستشفى بالمجان لعدد من المرضى الذين يحتاجون إليها حتى يمكن عودة الإبصار إليهم.

وأجرى العملية الدكتور "حازم غزالة" استشارى طب وجراحة العيون ومدير المستشفى الذي أشار إلى أن المريضة في حالة مستقرة بعد العملية التي تمت تحت التخدير الكلي، وأنه سيجرى متابعة الحالة عن طريق أطباء المستشفى.

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