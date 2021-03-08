نائب بكفر الشيخ يكشف تفاصيل جديدة عن تراخيص البناء والتشطيبات



قال النائب عادل النجار، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، أن قد تم التوصل لعدد من القرارات الهامة خلال مناقشة مع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ تتمثل في الآتى:-



بالنسبة للتشطيبات الداخلية يتم السماح بإستئناف التشطيبات الداخلية لجميع المباني المرخصة دون إشتراط الحصول على أية موافقات بذالك.



وأما بالنسبة للتشطيبات الخارجية تم السماح بها من الأول وحتى الرابع شريطة تقديم طلب بذالك عن طريق المركز التكنولوجي بمجلس المدينة.



وبالنسبة للإنشاءات يتم إستكمال الإنشاءات من الدور الأول وحتى الرابع بالنسبة للمباني التى كان قد بُدء في إنشائها وتوقفت بعد صدور قرارت وقف البناء وذالك شريطة أن يكون قد صدر لها تراخيص قبل قرارات الوقف.



كما يسمح بإستكمال المساجد التى كان قد صدر لها تراخيص قبل قرارات وقف البناء.

