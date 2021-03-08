Advertisements

نائب بكفر الشيخ يكشف تفاصيل جديدة عن تراخيص البناء والتشطيبات

الإثنين 08/مارس/2021 - 06:52 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
Advertisements

قال النائب عادل النجار، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، أن قد تم التوصل لعدد من القرارات الهامة خلال مناقشة مع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ تتمثل في الآتى:-

بالنسبة للتشطيبات الداخلية يتم السماح بإستئناف التشطيبات الداخلية لجميع المباني المرخصة دون إشتراط الحصول على أية موافقات بذالك.

وأما بالنسبة للتشطيبات الخارجية تم السماح بها من الأول وحتى الرابع شريطة تقديم طلب بذالك عن طريق المركز التكنولوجي بمجلس المدينة.

وبالنسبة للإنشاءات يتم إستكمال الإنشاءات من الدور الأول وحتى الرابع بالنسبة للمباني التى كان قد بُدء في إنشائها وتوقفت بعد صدور قرارت وقف البناء وذالك شريطة أن يكون قد صدر لها تراخيص قبل قرارات الوقف.

كما يسمح بإستكمال المساجد التى كان قد صدر لها تراخيص قبل قرارات وقف البناء.

أخبار تهمك

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

منذ يوم

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستعيد نجم الفريق بعد شفاؤه من الإصابة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. انطلاق جلسة التصويت لمجلس النواب الليبي في سرت

منذ ساعتين

لا تراجع ولا استسلام.. طلب عاجل من موسيماني إلى محمود الخطيب

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على سلاح لابورتا السري لإعادة برشلونة إلى منصات التتويج

منذ ساعتين

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على حظوظ الأهلي في التأهل إلى دور الـ8 بدور أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف

جلطات في الرئة لمصابي كورونا.. 8 رسائل لمستشار الرئيس للصحة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ ساعة

صدمة في الأهلي بعد تجدد إصابة نجم الفريق

منذ ساعتين و 6 دقيقة

لابورتا يختار أعضاء مجلس إدارة برشلونة

منذ ساعة و نصف

موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا.. طالع التفاصيل

منذ نصف ساعة

الغندور يفجرها: ثنائي أجنبي مرشح لخلافة باتشيكو في الزمالك

منذ ساعتين

مجموعة الأهلي - عاجل.. المريخ السوداني مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

لابورتا يرد بقوة على تهمة التحرش بفتاة قاصر

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:31 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

04:00 م

لابورتا يختار أعضاء مجلس إدارة برشلونة

05:59 م

تعرف على سلاح لابورتا السري لإعادة برشلونة إلى منصات التتويج

05:30 م

جلطات في الرئة لمصابي كورونا.. 8 رسائل لمستشار الرئيس للصحة

01:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين