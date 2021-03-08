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"السيسي" يأمر بعلاج شاب يعاني من إعاقة حركية

الإثنين 08/مارس/2021 - 06:56 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أعلنت الإعلامية عزة مصطفى، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناشدة المواطنة آمال، التي يعاني لا يستطيع ابنها الحركة منذ ولادته، مشيرة إلى أن الرئيس وجه بعلاج ابنها وتوفير الرعاية اللازمة له.

ووجهت آمال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، الشكر إلى الرئيس السيسي قائلة: "ربنا يخليك لينا وللشعب المصري".

وتابعت "ابني نفسه يمشي ويتعرف على الدنيا ويبقى ليه أصحاب"، مشيرة إلى أن توأمه طبيعي ويستطيع التعامل بشكل طبيعي.
وأضافت "قابلت اليوم محافظ الشرقية ووعدني بإجراء عملية جراحية لمحمد بالقاهرة قريبا"، معلقة: "أنا تعبت من المسؤولية، ونفسي أرتاح وابني يرتاح معايا".

وأعرب الشاب محمد عن سعادته باستجابة الرئيس السيسي قائلا "نفسي أقابل سيادة الرئيس أنا انتخبته مرتين، وعايز أتعالج في مستشفى القوات المسلحة عشان بحب جيش بلدي".

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