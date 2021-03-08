Advertisements

شمس تعبر "خط الخطر" ويهمّها الحب

الإثنين 08/مارس/2021 - 06:55 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements


بعد أن تخطّى كليبها الأخير "شيزوفرينيا" حوالي المليونين مشاهدة على يوتيوب منذ شهرين، تطلق الفنانة "شمس" حالياً أغنيتها الخليجية الجديدة تحت عنوان "خط الخطر" حصريّاً عبر قناتها الرسمية على يوتيوب تحت طريقة الليريك فيديو. 
شمس، المعروفة بصوتها الذهبي وشخصيّتها اللافتة اختارت هذه المرّة أغنية خليجيّة محبّةَ بها بهذا النمط الغنائي الذي يناسب صوتها بامتياز وهي تتقن اللهجة الخليجيّة منذ زمن. الأغنية من كلمات قسي عيسى، ألحان محمود الغيث وتوزيع مهنّد الغازي. 
وقد تخطّت عتبة المئة ألف مشاهدة بعد ٢٤ ساعة من إطلاقها.
تقول شمس في مطلع الأغنية: "
"حبك عبر خط الخطر، صار بشرايني 
ماكو بشر غيرك، قدر يبقى حلو بعيني 
ما نقص حبك حتى من فارقتني 
وصدق بهذا العالم، انت الي تهمني..."
 

أخبار تهمك

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

منذ يوم

صدمة في الأهلي بعد تجدد إصابة نجم الفريق

منذ ساعتين و 6 دقيقة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 7 ساعات

لابورتا يختار أعضاء مجلس إدارة برشلونة

منذ ساعة و نصف

الغندور يفجرها: ثنائي أجنبي مرشح لخلافة باتشيكو في الزمالك

منذ ساعتين

موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا.. طالع التفاصيل

منذ نصف ساعة

الأهلي يستعيد نجم الفريق بعد شفاؤه من الإصابة

منذ أقل من ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. طلب عاجل من موسيماني إلى محمود الخطيب

منذ حوالي 3 ساعات

لابورتا يرد بقوة على تهمة التحرش بفتاة قاصر

منذ ساعة

تعرف على سلاح لابورتا السري لإعادة برشلونة إلى منصات التتويج

منذ ساعتين

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على حظوظ الأهلي في التأهل إلى دور الـ8 بدور أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف

مجموعة الأهلي - عاجل.. المريخ السوداني مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. انطلاق جلسة التصويت لمجلس النواب الليبي في سرت

منذ ساعتين

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ ساعة

جلطات في الرئة لمصابي كورونا.. 8 رسائل لمستشار الرئيس للصحة

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:31 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

04:00 م

لابورتا يختار أعضاء مجلس إدارة برشلونة

05:59 م

تعرف على سلاح لابورتا السري لإعادة برشلونة إلى منصات التتويج

05:30 م

جلطات في الرئة لمصابي كورونا.. 8 رسائل لمستشار الرئيس للصحة

01:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين