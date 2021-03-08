شمس تعبر "خط الخطر" ويهمّها الحب









بعد أن تخطّى كليبها الأخير "شيزوفرينيا" حوالي المليونين مشاهدة على يوتيوب منذ شهرين، تطلق الفنانة "شمس" حالياً أغنيتها الخليجية الجديدة تحت عنوان "خط الخطر" حصريّاً عبر قناتها الرسمية على يوتيوب تحت طريقة الليريك فيديو.

شمس، المعروفة بصوتها الذهبي وشخصيّتها اللافتة اختارت هذه المرّة أغنية خليجيّة محبّةَ بها بهذا النمط الغنائي الذي يناسب صوتها بامتياز وهي تتقن اللهجة الخليجيّة منذ زمن. الأغنية من كلمات قسي عيسى، ألحان محمود الغيث وتوزيع مهنّد الغازي.

وقد تخطّت عتبة المئة ألف مشاهدة بعد ٢٤ ساعة من إطلاقها.

تقول شمس في مطلع الأغنية: "

"حبك عبر خط الخطر، صار بشرايني

ماكو بشر غيرك، قدر يبقى حلو بعيني

ما نقص حبك حتى من فارقتني