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عزة مصطفى تهنئ المرأة المصرية: "الوتد والسند كل سنة وانت طيبة".. فيديو

الإثنين 08/مارس/2021 - 06:57 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قدمت الإعلامية عزة مصطفى التهنئة للمرأة المصرية في اليوم العالمي للمرأة الذي يحتفل به العالم اليوم.

وقالت الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن المرأة المصرية حاضرة في كل ما هو يتعلق بالمسئولية.. "البنت المصرية الجميلة الجدعة والمسئولة".

وأضافت أن المرأة المصرية في بيتها هي المدبرة وبتعرف ازاي تراعي أولادها بيتها وزوجها هي العطف والحنان وهي الدافع دائما للأفضل..
وتابعت أن المرأة المصرية هي المعدن الأصيل.. المرأة المصرية هي الوتد.. المرأة المصرية هي السند سواء لبيتها او لبلادها.. كل سنة وانت طيبة يا اجمل امرأة.

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