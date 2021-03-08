خلطات سحرية لتقشير البشرة في المنزل بسهولة

تتم عملية تقشير البشرة لإزالة خلايا الجلد الميتة، المتواجد على سطح البشرة ويضر بجمالها، وهذه العملية تعمل على إعادة الحيوية للبشرة بكل سهولة، ومن هنا نقدم لكِ وصفات طبيعية يمكن تحضير المناسب لكِ في المنزل للحصول على بشرة نقية خالية من المشاكل.





وصفة السكر البني وزيت الزيتون





عليك وضع قطرات بسيطة من زيت الزيتون إلى السكر البني وخلطهما جيدا، للحصول على مزج متجانس يسهل استخدامه، ثم قومي بعسل وجهك جيدا بالماء الفاتر لإزالة الشوائب العالقة، مع وضع هذه الوصفة وفركها بحركة دائرية لمدة 5 دقائق، لكي تتمكنين من إزالة الجلد الميت بسهولة، وبعد ذلك اشطفي وجهك بالماء الدافئ ثم ضعي قطعة من الثلج لغلق مسام البشرة، ووضع كريم مرطب عليها.





وصفة السكر والعسل





ضعي بعض من العسل على ملعقة سكر، وقلبي الخليط جيدا، ثم وزعي الخليط بشكل جيدا، ودلكيه جيدا ثم اشطفي وجهك بالماء الفاتر وستلاحظين الفرق.





وصفة زيت جوز الهند والسكر





ضعي زيت جوز الهند على السكر، ثم اامزجي الخليط جيدا، حتى يتجانس، وعليك وضعه على بشرتك وفرك الوجه جيدا برفق لمدة دقيقة، ثم اغسلي بشرتك بالمياخ الفاترة فورا لكي لا يلتهب وجهك وخاصة إذا كانت برتك حساسة.





وصفة الشيكولاتة





ضعي السكر مع الكاكاو مع زيت الزيتون والفانيلا، وتخلطي المكونات جيدا، لكي يمتزجا معا، ثم طبقي هذا القناع على وجهك وافركيه جيدا مدة دقيقة، ثم اترطكيه لفترة، وبعد ذلك اغسلي وجهك بالماء الفاتر وستلاحظين الفرق.





وصفة الموز والشوفان





ضعي 1 موز، مع ملعقة كبيرة من الحليب، وملعقتين من الشوفان، واحصلي على خليط مهروس، وضعي الخليط على الوجه والرقية واليدين مدة 5 دقائق لكي تتمكنين من إزالة الجلد الميت بكل سهولة.





وصفة البرتقال والعسل والسكر





اعصري برتقال ثم ضعي عليه ملعقة عسل مع كوب من السكر وقطرات بسيطة من زيت الزيتون، واخلطيهم جيدا معا، ولكي تحصلين على نتيجة جيدة يمكنك استخدام الخليط مرتين في الإسبوع .





وصفة الكيوي





ضعي الكيوي مع 2 ملاعق صغيرة سكر، بجانب قطرات زيت عباد الشمس، وبحركات دائرية دلكي الخليط جيدا على بشرتك، وبعد غلق مسامك يمكنك ترطيب بشرتك بمرطب مخصص لها.





وصفة التفاح والشوفان



