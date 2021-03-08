موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا.. طالع التفاصيل

تمسك الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برغبته في رحيل نجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ورفض موسيماني كل محاولات الصلح من أجل الإبقاء على خدمات محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق، خلال الموسم الجديد.





وأعلن النادي الأهلي في وقت سابق، عن توقيع عقوبة على كهربا، بالابتعاد عن المشاركات لمدة شهر، وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه، لعدم التزامه.





ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الإسماعيلي، مساء يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.



