Advertisements

موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا.. طالع التفاصيل

الإثنين 08/مارس/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements
تمسك الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برغبته في رحيل نجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورفض موسيماني كل محاولات الصلح من أجل الإبقاء على خدمات محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق، خلال الموسم الجديد.

وأعلن النادي الأهلي في وقت سابق، عن توقيع عقوبة على كهربا، بالابتعاد عن المشاركات لمدة شهر، وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه، لعدم التزامه.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الإسماعيلي، مساء يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسيماني كهربا الاهلي أبخار الاهلي

أخبار تهمك

لا تراجع ولا استسلام.. طلب عاجل من موسيماني إلى محمود الخطيب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. انطلاق جلسة التصويت لمجلس النواب الليبي في سرت

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

منذ يوم

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على حظوظ الأهلي في التأهل إلى دور الـ8 بدور أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 27 دقيقة

جلطات في الرئة لمصابي كورونا.. 8 رسائل لمستشار الرئيس للصحة

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا.. طالع التفاصيل

منذ أقل من نصف ساعة

لابورتا يرد بقوة على تهمة التحرش بفتاة قاصر

منذ أقل من ساعة

مجموعة الأهلي - عاجل.. المريخ السوداني مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يستعيد نجم الفريق بعد شفاؤه من الإصابة

منذ أقل من ساعة

صدمة في الأهلي بعد تجدد إصابة نجم الفريق

منذ ساعتين

الغندور يفجرها: ثنائي أجنبي مرشح لخلافة باتشيكو في الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ أقل من ساعة

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

لابورتا يختار أعضاء مجلس إدارة برشلونة

منذ ساعة و نصف

تعرف على سلاح لابورتا السري لإعادة برشلونة إلى منصات التتويج

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

موسمياني يهدد ثنائي الأهلي بالاستبعاد

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

محمود الخطيب يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا.. تعرف على التفاصيل

عاجل - قرار ناري من الأهلي ضد كهربا

موسيماني يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا.. طالع التفاصيل

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:31 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

04:00 م

لابورتا يختار أعضاء مجلس إدارة برشلونة

05:59 م

تعرف على سلاح لابورتا السري لإعادة برشلونة إلى منصات التتويج

05:30 م

جلطات في الرئة لمصابي كورونا.. 8 رسائل لمستشار الرئيس للصحة

01:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين