Advertisements

لابورتا يحسم مصير جوارديولا من تدريب برشلونة

الإثنين 08/مارس/2021 - 07:00 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements

كشف خوان لابورتا الرئيس المنتخب لقيادة برشلونة الإسباني عن علاقته الجيدة بيب جوارديولا المدير الفني السابق للبارسا والحالي لمانشستر سيتي الإنجليزي وعلق على عودته لقيادة البلوجرانا مرة أخرى.

وعن إمكانية عودة جوارديولا , علق لابورتا قائلاً: "نحن نتواصل دائماً، علاقتي رائعة معه, لكن لديه عقد مع نادي آخر حالياً".

وعما يخطط له النسبة لمستقبل ميسي , قال لابورتا: "ميسي هنأني بالأمس، قريبًا سيكون لدينا حديث هادئ وسنقرر المستقبل له وللنادي".

وعن عودة الجماهير, اختتم لابورتا تصريحاته قائلا: " سنتحدث مع رابطة الدوري، لدينا الكثير من العمل لكننا نتوقع عودة الجماهير مع اقتراب نهاية الموسم، نتمنى أن يحصل ذلك في أسرع وقت ممكن".

أخبار تهمك

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستعيد نجم الفريق بعد شفاؤه من الإصابة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

منذ يوم

صدمة في الأهلي بعد تجدد إصابة نجم الفريق

منذ ساعتين و 7 دقيقة

جلطات في الرئة لمصابي كورونا.. 8 رسائل لمستشار الرئيس للصحة

منذ حوالي 6 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. طلب عاجل من موسيماني إلى محمود الخطيب

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا.. طالع التفاصيل

منذ نصف ساعة

مجموعة الأهلي - عاجل.. المريخ السوداني مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 7 ساعات

لابورتا يرد بقوة على تهمة التحرش بفتاة قاصر

منذ ساعة

لابورتا يختار أعضاء مجلس إدارة برشلونة

منذ ساعة و نصف

الغندور يفجرها: ثنائي أجنبي مرشح لخلافة باتشيكو في الزمالك

منذ ساعتين

تعرف على سلاح لابورتا السري لإعادة برشلونة إلى منصات التتويج

منذ ساعتين

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ ساعة

عاجل.. انطلاق جلسة التصويت لمجلس النواب الليبي في سرت

منذ ساعتين

تعرف على حظوظ الأهلي في التأهل إلى دور الـ8 بدور أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:31 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

04:00 م

لابورتا يختار أعضاء مجلس إدارة برشلونة

05:59 م

تعرف على سلاح لابورتا السري لإعادة برشلونة إلى منصات التتويج

05:30 م

جلطات في الرئة لمصابي كورونا.. 8 رسائل لمستشار الرئيس للصحة

01:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين