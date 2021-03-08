لابورتا يحسم مصير جوارديولا من تدريب برشلونة

كشف خوان لابورتا الرئيس المنتخب لقيادة برشلونة الإسباني عن علاقته الجيدة بيب جوارديولا المدير الفني السابق للبارسا والحالي لمانشستر سيتي الإنجليزي وعلق على عودته لقيادة البلوجرانا مرة أخرى.

وعن إمكانية عودة جوارديولا , علق لابورتا قائلاً: "نحن نتواصل دائماً، علاقتي رائعة معه, لكن لديه عقد مع نادي آخر حالياً".

وعما يخطط له النسبة لمستقبل ميسي , قال لابورتا: "ميسي هنأني بالأمس، قريبًا سيكون لدينا حديث هادئ وسنقرر المستقبل له وللنادي".

وعن عودة الجماهير, اختتم لابورتا تصريحاته قائلا: " سنتحدث مع رابطة الدوري، لدينا الكثير من العمل لكننا نتوقع عودة الجماهير مع اقتراب نهاية الموسم، نتمنى أن يحصل ذلك في أسرع وقت ممكن".