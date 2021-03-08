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قرار هام من التعليم بشأن قواعد شغل وظائف المعلمين

الإثنين 08/مارس/2021 - 07:02 م
بوابة الفجر
ريم محمود
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عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منشور هام للمعلمين قالت فيه:" في اطار حوكمة المؤسسات طبقا لسند اختصاصاتها يرجي التكرم بالعلم والتوجيه بالتنبيه علي كافة المختصين طرفكم بأن الاكاديمية المهنية للمعدمين تختص بمنح شهادات الصلاحية اللازمة لشغل وظائف المعلمين وتحديد البرامج التدريبية وتنظيم التدريبات والاختبارات اللازمة للحصول علي تلك الشهادة".

وأضافت التعليم خلال خطابها:" تنفيذ تلك التدريبات او الاختبارات بمختلف انواعها سواء كانت وجها لوجه أو اونلاين المقدمة للمعلمين شأن يخص هيئات اخري من بينها ادارة التدريب والجهات المعتمدة من الأكاديمية".
قرار هام من التعليم بشأن قواعد شغل وظائف المعلمين
قرار هام من التعليم بشأن قواعد شغل وظائف المعلمين

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