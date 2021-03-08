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التعليم تكشف تفاصيل استكمال امتحانات النقل والشهادة الإعدادية (مستندات)

الإثنين 08/مارس/2021 - 07:04 م
بوابة الفجر
ريم محمود
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عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الكتاب الدوري رقم 1 بتاريخ اليوم الاثنين الموافق 8 مارس 2021 بشأن آلية استكمال امتحانات النقل والشهادة الإعدادية لطلاب المدارس الرسمية والخاصة والدولية للعام الدراسي 20202021.

‎حيث حددت وزارة التربية والتعليم طرق تقييم الطلاب في الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بمرحلة التعليم الأساسي:

‎_تعقد ثلاثة امتحانات ورقية مجمعة بنفس الضوابط الخاصة بامتحانات صفوف النقل والواردة بالكتاب الدوري 1 بتاريخ 18 فبراير 2021 للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادى بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

‎وتتولي الإدارة التعليمية تشكيل لجان فنية لوضع الامتحانات التى تعقد علي مستوى الإدارة والاشراف علي العملية الامتحانية طبقًا للقواعد المنظمة مع مراعاة الوزن النسبي للمحتوى الدراسي حتى يتناسب مع الخطة الزمنية لكل شهر والمعدة بمعرفة مديري عموم تنمية المواد الدراسية.

‎وحسبما اعلنت الوزارة فقد شددت علي أن يتم عقد الامتحان الشهري فيما تم دراسته خلال المدة السابقة للامتحان، ويعتبر ما يتم الامتحان فيه منتهي ولا يدرج في امتحانات الشهور.

‎اما فيما يخص تسأولات اولياء الامور بشأن الصف الثالث الاعدادي، الاختبار التكميلي لطلاب الصف الثالث الإعدادي:

‎_يعقد امتحان تكميلي للطالب الذى لم يجتاز امتحان الفصل الدراسي الأول "حتى يتمكن من الحصول على نسبة 50% فأكثر" وفق الحالات التالية:
‎_الطالب الغائب عن امتحان الفصل الدراسي الأول
‎_الطالب الذى يتمكن من الحصول على نسبة 50% في الفصل الدراسي الأول
‎_الطالب الذى حصل علي نسبة 50% فأكثر في الورقة الامتحانية التى أدى فيها الامتحان في الفصل الدراسي الأول ولم يحصل على 25% في مادة أو أكثر.

‎ويعد اجتياز هذا الامتحان شرطًا اساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني، وتتولي الادارة التعليمية عقد الامتحان التكميلي ورقة منفصلة لكل مادة وتكون الاجابة بنفس ورقة الأسئلة وتكون نوعية الأسئلة اختيار من متعدد_ أربعة بدائل لكل سؤال_للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات.

‎أما الاختبار التكميلي في مواد الهوية القومية لطلاب الصف الثالث الإعدادى بالمدارس الدولية:
‎_تقوم المدارس الدولية تحت اشراف الادارة التعليمية بعقد الامتحان التكميلي علي مستوي المدرسة في مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية _طبقًا لظروف كل مدرسة _الطالب الذى لم يجتاز امتحان الفصل الدراسي الأول، ويعد اجتياز هذا الامتحان شرطًا أساسيا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني.
التعليم تكشف تفاصيل استكمال امتحانات النقل والشهادة الإعدادية (مستندات)
التعليم تكشف تفاصيل استكمال امتحانات النقل والشهادة الإعدادية (مستندات)
التعليم تكشف تفاصيل استكمال امتحانات النقل والشهادة الإعدادية (مستندات)
التعليم تكشف تفاصيل استكمال امتحانات النقل والشهادة الإعدادية (مستندات)
التعليم تكشف تفاصيل استكمال امتحانات النقل والشهادة الإعدادية (مستندات)
التعليم تكشف تفاصيل استكمال امتحانات النقل والشهادة الإعدادية (مستندات)
التعليم تكشف تفاصيل استكمال امتحانات النقل والشهادة الإعدادية (مستندات)
التعليم تكشف تفاصيل استكمال امتحانات النقل والشهادة الإعدادية (مستندات)

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