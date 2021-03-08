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في اليوم العالمي للمرأة.. 7 خدمات تقدمها مبادرة الرئيس للعناية بصحة الأم والجنين

الإثنين 08/مارس/2021 - 07:06 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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يحتفل العالم، اليوم الإثنين، باليوم العالمى للمرأة، الذى أقرته الأمم المتحدة، ليكون مناسبة يتم فيها الاحتفاء بالمرأة فى جميع أنحاء العالم، عرفانا بدورها فى مختلف مناحى الحياة.

وتحظى المرأة المصرية باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، التى تسخر جهودها من أجل تمكين المرأة، والدفع بها إلى مواقع المسؤولية، ومساعدتها فى أن تتبوأ المناصب القيادية، إيمانا من الدولة المصرية بالدور الذى تلعبه المرأة فى بناء مصر الحديثة.

ودائما ما يناصر الرئيس عبد الفتاح السيسى المرأة المصرية وقضاياها المختلفة، ولعل خير دليل على ذلك تمثيل المرأة فى المناصب المختلفة، وفى الحكومة بـ8 وزيرات، بالإضافة إلى تولى المرأة منصب المحافظ للمرة الأولى فى عهد الرئيس السيسى.

كما يولى الرئيس السيسى اهتماما كبيرا لدعم صحة المرأة، من خلال مبادرات صحية عدة، يتم تدشينها، وتعمل على تنفيذها وزارة الصحة والسكان، بهدف توقيع الكشف على السيدات، ودعمهن من الناحية الطبية كلما استدعى الأمر ذلك، فى إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة".

وتقدم المبادرة الرئاسية 7 خدمات للعناية بصحة الأم والجنين، ترصدها "الفجر" فيما يلى من سطور:

- التوعية الصحية للسيدات الحوامل.

- قياس الوزن والطول.

- قياس ضغط الدم.

- تحليل السكر.

- تحليل للكشف عن الإصابة ببكتيريا الزهرى (TP).

- تحليل فيروس الالتهاب الكبد B.

- تحليل فيروس نقص المناعة البشرى (HIV).

وتقدم المبادرة خدماتها بالمجان من خلال 3540 وحدة صحية ومركزا طبيا فى جميع محافظات الجمهورية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد شارك المرأة المصرية احتفالاتها باليوم العالمى للمرأة.

وكتب السيسى منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، جاء فيه: "يظل المبدأ الثابت فى الحياة والذى لا يتغير، هو أن المرأة نبع العطاء والخير الذى لا ينضب، وطاقة الأمان والتضحية التى تتجدد بمرور الزمن، فهى المصدر الأول للحكمة والمبادئ، والركيزة الاساسية لبناء الأسرة وتماسكها".

وأضاف السيسى: "وفى يومها العالمى، أتوجه بتحية احترام وتقدير وإجلال للمرأة المصرية، لمن كانت وما زالت تحمل ضمير هذا الوطن على عاتقها، بعزيمة وهمة، وإصرار يليق بمكانتها الخالدة فى التاريخ".

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