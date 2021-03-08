مجدي الجلاد يخضع لعملية جراحية ثانية لاستئصال ورم





وطلب أحمد الجلاد، ابن الإعلامي مجدي الجلاد، من محبي والده الدعاء له، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع فيس بوك.



وكان مجدي الجلاد خضع لعملية جراحية أولى، أول أمس السبت، بعدما أصيب بوعكة صحية، وكتب الإعلامي منذ أيام حول مرضه: "أسألكم الدعاء بالشفاء والعفو والعافية.. وأسأل كل من آلمته دون قصد، وكل من ظلمته دون عمد، وكل من لم تسعفني قدرتي على مساعدته العفو والمغفرة".



وتابع: "أما أنا فقد رضيت بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا، ورضيت بمرضي وعلتي، وكما قال علي بن أبي طالب "سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري.. سأصبر حتى ينظر الرحمن في أمري.. سأصبر حتى يعلم الصبر أني صبرت على شئٍ أمرّ من الصبر".. لك العزة والجلال وحدك يارب.. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يُشفيني وأن يُشفي كل مرضانا.. ربي إني مسني الضُر وأنت أرحم الراحمين.. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين".



وأصيب الجلاد بالأزمة الصحية، في الوقت الذي كان يستعد فيه لتقديم أولى حلقات برنامجه الجديد "تحت الشمس" مع الإعلامية جيهان منصور، والدكتور معتز عبد الفتاح، والإعلامية علا شوشة، الذي يعرض في تمام الساعة 9:00 مساءً من السبت إلى الأربعاء على قناة "الشمس".



