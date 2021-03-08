بعد تشكيلها.. تعرف على اختصاصات لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ

أسفرت نتائج انتخابات هيئة مكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، بمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، عن فوز هاني سري الدين، بمنصب رئيس اللجنة، وعلي منصب وكيلي اللجنة كل من جمال عبدالحليم، ياسر زكي إبراهيم، بينما فاز بمنصب أمين سر اللجنة أكمل نجاتي.



وفيما يلي تستعرض بوابة "الفجر"، اختصاصات لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، وذلك طبقا للائحة الداخليه للمجلس.



1- الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، التى تحال إلى المجلس.



2- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.



3- التشريعات الاقتصادية، والتشريعات الخاصة بالضرائب والجمارك والرسوم وغيرها من الفرائض والأنظمة المالية.



4- التشريعات والقرارات الخاصة بالشمول المالى.



5- مسائل النقد والائتمان والادخار.



6- سياسة الأجور والأسعار.



7- شئون القطاع المالى المصرفى وغير المصرفى.



8- الاتفاقات الاقتصادية.



9- السياسة العامة للدولة فى الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية.



10- موازنة مجلس الشيوخ وحساباته الختامية.



11- موازنة الإدارة الخاصة بالأملاك والاستثمار بمجلس الشيوخ وحساباتها الختامية.



12- دراسة التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزى للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية والتقارير الخاصة التى يعدها عن المركز المالى للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، التى تحال إلى المجلس.



وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط والمالية والاستثمار.

