120 فرعا للتعاونيات الاستهلاكية في الإمارات مع نهاية فبراير 2021

بلغ عدد فروع التعاونيات الاستهلاكية في الإمارات 120 فرعا مع نهاية شهر فبراير 2021، منتشرة في جميع انحاء الدولة، مما يعكس التوسع الكبير في الدور الذي يلعبه هذا النوع من التعاونيات في دعم النشاط التجاري والاقتصادي في الإمارات.





وتظهر الاحصائيات التي يوثقها السجل الوطني الاقتصادي أن 81.6% من فروع التعاونيات الاستهلاكية في الدولة، يتركز في إماراتي أبوظبي ودبي وذلك نظرا للكثافة السكانية الكبيرة في هاتين الامارتين.





وفيما وصل عدد فروع التعاونيات الاستهلاكية في إمارة ابوظبي إلى 54 فرعا مع نهاية شهر فبراير من العام الجاري فإن عدد فروعها في إمارة دبي وصل إلى 44 فرعا خلال فترة الرصد ذاتها .





وتوزعت بقية فروع التعاونيات الاستهلاكية على إمارات الدولة الأخرى وفي مقدمتها إمارة الشارقة و رأس الخيمة و عجمان .





وبالإضافة إلى الوظيفة التي تلعبها التعاونيات الاستهلاكية في زيادة النشاط التجاري في الدولة فإنها تعد من أكثر المؤسسات التي تساهم في خلق فرص وظيفية، حيث تجاوز عدد العاملين بها 13 ألف موظف حسب آخر الاحصائيات التي صدرت في عام 2019 .





يشار إلى أن التعاونيات الاستهلاكية هي عبارة عن مجموعة من الأشخاص الذين يلتقون اختياريا لتلبية احتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية وتطلعاتهم المشتركة، وذلك من خلال الملكية الجماعية لمشروع معين.