صداع في رأس موسيماني بسبب هذا المركز قبل مواجهة الإسماعيلي

يواجه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أزمة قبل مباراة الفريق الأحمر المقبلة أمام الإسماعيلي.





وتتمثل الأزمة التي تواجه موسيماني قبل مباراة الإسماعيلي في موقف الظهير الأيسر الذي سيشارك في الفريق أمام الدراويش بسبب النقص العددي في هذا المركز.





وتأكد غياب علي معلول ومحمود وحيد لاعبا الفريق الأحمر عن مباراة الإسماعيلي حيث يعاني الأول من شد في العضلة الخلفية تعرض له خلال مباراة بايرن ميونيخ الألماني الشهر الماضي بنصف نهائي كأس العالم للأندية، فيما أصيب وحيد بمزق في العضلة الخلفية في مباراة الفريق أول أمس أمام فيتا كلوب الكونغولي ويغيب لمدة شهرين بالإضافة إلى عدم تحديد موقف أيمن أشرف الذي لم يشارك في مران الأهلي الجماعي بسبب شكواه من إجهاد عام.







