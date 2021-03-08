Advertisements

صداع في رأس موسيماني بسبب هذا المركز قبل مواجهة الإسماعيلي

الإثنين 08/مارس/2021 - 07:15 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
يواجه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أزمة قبل مباراة الفريق الأحمر المقبلة أمام الإسماعيلي.

وتتمثل الأزمة التي تواجه موسيماني قبل مباراة الإسماعيلي في موقف الظهير الأيسر الذي سيشارك في الفريق أمام الدراويش بسبب النقص العددي في هذا المركز.

وتأكد غياب علي معلول ومحمود وحيد لاعبا الفريق الأحمر عن مباراة الإسماعيلي حيث يعاني الأول من شد في العضلة الخلفية تعرض له خلال مباراة بايرن ميونيخ الألماني الشهر الماضي بنصف نهائي كأس العالم للأندية، فيما أصيب وحيد بمزق في العضلة الخلفية في مباراة الفريق أول أمس أمام فيتا كلوب الكونغولي ويغيب لمدة شهرين بالإضافة إلى عدم تحديد موقف أيمن أشرف الذي لم يشارك في مران  الأهلي الجماعي بسبب شكواه من إجهاد عام.


ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه الإسماعيلي بعد غد الأربعاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسيماني محمود وحيد فيتا علي معلول افري

أخبار تهمك

موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا.. طالع التفاصيل

منذ نصف ساعة

عاجل.. انطلاق جلسة التصويت لمجلس النواب الليبي في سرت

منذ ساعتين

مجموعة الأهلي - عاجل.. المريخ السوداني مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 7 ساعات

لابورتا يرد بقوة على تهمة التحرش بفتاة قاصر

منذ ساعة

صدمة في الأهلي بعد تجدد إصابة نجم الفريق

منذ ساعتين و 6 دقيقة

لابورتا يختار أعضاء مجلس إدارة برشلونة

منذ ساعة و نصف

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ ساعة

جلطات في الرئة لمصابي كورونا.. 8 رسائل لمستشار الرئيس للصحة

منذ حوالي 6 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. طلب عاجل من موسيماني إلى محمود الخطيب

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يستعيد نجم الفريق بعد شفاؤه من الإصابة

منذ أقل من ساعة

الغندور يفجرها: ثنائي أجنبي مرشح لخلافة باتشيكو في الزمالك

منذ ساعتين

تعرف على حظوظ الأهلي في التأهل إلى دور الـ8 بدور أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

منذ يوم

تعرف على سلاح لابورتا السري لإعادة برشلونة إلى منصات التتويج

منذ ساعتين

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:31 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

04:00 م

لابورتا يختار أعضاء مجلس إدارة برشلونة

05:59 م

تعرف على سلاح لابورتا السري لإعادة برشلونة إلى منصات التتويج

05:30 م

جلطات في الرئة لمصابي كورونا.. 8 رسائل لمستشار الرئيس للصحة

01:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين