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سميرة عبدالعزيز: وجودي في مجلس الشيوخ يقع على عاتقي إعادة زمن الفن الجميل (فيديو)

الإثنين 08/مارس/2021 - 09:43 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قالت الفنانة سميرة عبد العزيز، إن اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعينها في مجلس الشيوخ هو شرف كبير وتكريم عظيم، مشيرة إلى أن تواجدها في لجنة الإعلام بالمجلس يضع عليها إعادة زمن الفن الجميل.

وأضافت "سميرة" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين: "نسعى لتقديم الدراما النظيفة خلال الفترة المقبلة حرصًا على قيم المجتمع".

وتابعت "لا يجب أن يتم النظر إلى المرأة نظرة دونية، ولكنه يجب أن يتم احترامها وعمل حساب لوجودها كونها أمه وأخته وحبيبته، المرأة تقدر يعمل كل حاجة وتستطيع تحقيق توازن بين عملها وشغل بيتها".

واستطردت " أرفض المشاركة في أي أعمال فنية تتضمن البلطجة والألفاظ غير المناسبة، ونفسي نرجع زمن الفن الجميل بالقواعد والمقاييس ونقدم بالشعب ما يليق بمصر".

وأوضحت "نحتاج إلى تقديم دراما نظيفة وهادفة ونبعد أولادنا عن الشكل الغير ملائم، والسيدة سميحة أيوب مثال للفنانة التي أدت دورها في بيتها وفنها وتؤدي دورها كاملا في البيت وبره".

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