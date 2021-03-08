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"زيزو وكهربا".. النهاية تكشف الصادق والكاذب

الإثنين 08/مارس/2021 - 07:25 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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شهدت السنة الماضية، انتقال محمود عبد المنعم الشهير بـ" كهربا" إلى صفوف النادي الأهلي في صفقة انتقال حر عقب انتهاء تعاقد اللاعب مع نادي أفيس البرتغالي.

نستعرض ذلك الموقف، بسبب ما يحدث الآن داخل اللقاء البيضاء ولكن مع اختلاف اسم اللاعب بكل تأكيد، فأزمة اليوم بالزمالك هو أحمد السيد " زيزو" صانع ألعاب الفريق.

ترددت أخبار كثير عن تفاوض محمود عبد المنعم " كهربا" مع الأهلي حين تواجده في الزمالك في هذا التوقيت، وكان اللاعب يؤكد أن كل ما ينشر غير صحيح ولا أساس له من الصحة.

وبدء اللاعب يتجه إلى استخدام عاطفة جماهير الزمالك، والجميع يعلم أن جمهور كرة القدم عاطفي من الدرجة الأولى، ويتراجع في قراراته بالحكم على اللاعبين بمجرد تصرف واحد "بالبلدي بينسى اللي فات"، ويتغنى باللاعب.

ودخل " كهربا" بالفعل إلى قلوب الزملكاوية من باب التعاطف، وبدء ينشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"  أنه يعشق نادي الزمالك ويحترم جماهيره.

وأكد اللاعب بأنه مستمر داخل صفوف القلعة البيضاء قائلا بالنص "الزمالك بيتي وهو السبب في شهرتي، وعمري ما هنسى جمهور الزمالك اللي بحبه من زمان، بلاش نصدق أي كلام أنا بعمل المستحيل لاسعاد جمهور الزمالك العظيم".

تمر الأيام ويفتعل كهربا أزمة كبيرة مع مجلس إدارة الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور، ليفتح القصة من جديد بأنه يرغب في الرحيل عن الزمالك فيخلق أزمة لرحيله، بالفعل قرر مجلس الإدارة رحيل اللاعب إلى صفوف اتحاد جدة السعودي على سبيل الإعارة لمدة موسمين.

وظهر كهربا مع اتحاد جدة في البداية بشكل جيد، لكن لم يستمر بسبب الدخول في أكثر من مشادة مع جماهير الاتحاد، وعاد إلى صفوف الزمالك، ليتمر الأيام، ويفتعل أزمة جديدة داخل جدران الأبيض والدخول في مشادة مع الجهاز الفني أثناء التدريبات، وتدخل مسئولي الزمالك لانتهاء الأزمة.

وفي مفاجأة للجميع غاب " كهربا" عن تدريبات الزمالك، وغادر مصر متجهاً إلى البرتغالي، وتعاقد مع نادي أفيس ببطاقة دولية مؤقتة، ليقرر مسئولي الزمالك شكوى اللاعب والنادي البرتغالي، ثم انتقل إلى صفوف الأهلي.

ويتكرر موقف كهربا حاليا داخل الزمالك ولكن من اللاعب أحمد السيد الشهير بـ" زيزو" ، حيث أكد والده أن ابنه تفاوض بالفعل مع مسئولي الأهلي.

واستخدم أحمد " زيزو" نفس أسلوب كهربا بالنشر عبر حسابه بأن كل ما نُشر عنه برحيل للأهلي غير صحيح، ويحترم تعاقده مع الزمالك.

هل يسير أحمد " زيزو" على نفس طريق محمود " كهربا" أم يكون اللاعب صادق مع جمهور الزمالك؟.

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