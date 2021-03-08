"النويهي" يطالب الصحة بتوفير لقاح كورونا للصحفيين

تقدم هيثم النويهي الصحفي بجريدة الأخبار، والمرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، اليوم بطلب إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، طالب فيه بتوفير لقاح فيروس كورونا لكافة الصحفيين واعتبارهم من الفئات الأولي بالحصول عليه.





وقال " النويهي" في بيان له، إنه رغم المخاطر والظروف بالغة السوء التي فرضتها جائحة كورونا، إلا أن الصحفيون منذ بداية الجائحة، وهم يؤدون عملهم بكل عزيمة وإصرار لم تمنعهم المخاطر والتهديدات من أداء دورهم، الذي يعتبرونه رسالة وواجب وطني أكثر منها مهنة.





وأشار " النويهي" بالطلب، إلى سقوط العديد من الزملاء الصحفيين إما مصابًا أو شهيدًا، جرّاء الإصابة بفيروس كورونا، وأن ذلك أكبر دليل على حجم الجهد الذي بذلوه خلال الفترة الماضية في ظل ظروف عمل قاسية تستوجب التواجد بشكل دائم في كل الفعليات ومواقع الأحداث.





وتابع : "إذا كان إجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين يوم الجمعة ١٩ مارس المقبل، أصبح أمرًا مؤكدًا، فإنه من الملح والضروري توفير اللقاح للصحفيين قبل هذا المواعد، حفاظًا على صحة الزملاء، الذي سيدفعهم واجبهم للتواجد داخل مقر نقابتهم لإتمام جمعيتهم العمومية"





وطلب "النويهي" من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إدراج الصحفيين ضمن الفئات الأولى بتوفير لقاح التطعيم ضد فيروس كورنا، لدورهم وظروف عملهم التي لا تقل أهمية عن باقي الفئات التي حصلت على اللقاح.



وكان قد تقدم هيثم النويهي، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، بانتخابات التجديد النصفي، والمقرر عقدها يوم الجمعة 19 مارس.