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العثور على جثة طفلة مجهولة الهوية داخل سيارة بالجيزة

الإثنين 08/مارس/2021 - 07:26 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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في واقعة غريبة شهدتها منطقة الجيزة، غربي المحافظة، عندما عثرت أجهزة الأمن على طفلة داخل سيارة ملاكي، وإختفاء أسرتها في ظروف غامضة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من الرائد مصطفى عبد الله رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، بورود بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، بوقوع مشاجرة بالقرب من ميدان الجيزة، بين 3 أشخاص يستقلون سيارة ملاكي وقائد دراجة نارية.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث غرب الجيزة، والرائد هشام فتحي معاون مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة عثر على طفلة عمرها 5 سنوات، داخل السيارة "ج.ه.س"، نبيتي اللون ماركة شيفرولية، وتبين إختفاء مستقلي السيارة وقائد الدراجة النارية.

وكشفت المعاينة الأولية أن المكان لا يوجد به أي كاميرات مراقبة، وبالإستماع إلى أقوال شاهد عيان على الواقعة، أكد أن أحد مستقلي السيارة إستوقفه وأعطى له 3 هواتف محمول ومبلغ مالي، وطلب منه أن ينتظر بجانب السيارة لحين عودته، لكنه تفاجأ بعدم عودته وحضور الشرطة إلى المكان.. "صاحب العربية قالي خلي الموبايلات والفلوس معاك لغاية لما أرجع، ومرجعش تاني".

وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير مباحث الجيزة، فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، والتوصل إلى هوية الطفلة، ومستقلي السيارة، والقبض عليهم لسماع أقوالهم حول الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.

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