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"ريدبل" تكشف تفاصيل فيلم "رحلة البحث عن شنطة الأسكندر في الإسكندرية"

الإثنين 08/مارس/2021 - 07:25 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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استطاعت "ريد بُل"، أن تأتي بلاعب الباركور الأوكراني الجنسية اليكساندر تيتارينكو، للأراضي المصرية ليقدم بها عرضه الأول، وكان ذلك في شوارع مدينة الإسكندرية، وعلى طريق الكورنيش بمحاذاة البحر الأبيض المتوسط، وداخل الأحياء السكنية القديمة، ليقدم عرضًا فنيًا غاية في الإثارة؛ يليق بالمدينة العريقة الساحرة واللاعب المذهل.

ومن جانبه كشفت المتحدث الإعلامي باسم "ريدبل" بمصر، عن صناعة فيلم ل"اليكساندر تيتارينكو"، وهو يؤدي لعبة "الباركور"، تحت اسم "رحلة البحث عن شنطة الاسكندر في الاسكندرية".


حيث اكدت، خلال الحفل الذي اقيم لعرض الفيلم، على أن "تيتارينكو"، قام بتأديه العديد من الحركات الصعبة، من أجل خروج محتوى ومضمون يليق بمحبي ومتابعي لعبة "الباركور".

عن رياضة الباركور:
هي مجموعة من الوثبات يكون الغرض منها الانتقال من نقطة لأخرى، وتفادي عدد من الحواجز بأكبر قدر ممكن من السرعة والسلاسة، وذلك باستخدام القدرات البدنية، وهي اللعبة التي ابتكرها الفرنسي ريموند بيل في نهاية تسعينيات القرن الماضي، وتم تأسيس الاتحاد الدولي لها في عام 2007.

عن اليكساندر تيتارينكو:

ولد في مدينة ماريوبول في أوكرانيا في 5 يوليو 1994، انطلق للعالمية بعد حصوله على المركز الأول في منافسات ريد بُل آرت أوف موشن التي أقيمت في اليونان عام 2017.

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