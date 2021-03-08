الكويت تسجل 1326 إصابة جديدة بكورونا









أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الإثنين، عن تسجيل 1.326 حالة جديدة تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد– 19»؛ ليصل إجمالي أعداد المصابين إلى 201.898 منذ بداية الجائحة.









وقالت الوزارة الكويتية في بيانها اليوم، إنه تم تسجيل 935 حالة شفاء جديدة؛ ليبلغ إجمالي المتعافين 187.122، كما سجلت البلاد 6 وفيات جديدة، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 1.133 منذ بداية الجائحة.





وأوضحت الوزارة أنه تم إجراء 9.215 مسحة جديدة؛ ليصل إجمالي المسحات إلى مليون و859 ألفًا و578 منذ بداية الجائحة، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تتلقى العلاج 13.643 حالة، وبلغ إجمالي الحالات في العناية المركزة 180 حالة.