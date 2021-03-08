Advertisements

مصلحة الضرائب: تعميم الفواتير الإلكترونية خلال عامين

الإثنين 08/مارس/2021 - 07:55 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements

قال طلعت عبد السلام مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن المنظومة الالكترونية والتحول الرقمي والفواتير الضريبية الالكترونية سيتم تعميمها خلال سنتين.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هذا العام لا يشهد تغيير في طريقة المحاسبة.

وتابع أن 60 ألف ممول استفادوا من رفع غرامات التأخير خاصة أن الضرائب تسعى لاستمرار عمل الناس وعدم توقف أعمالهم بما يصب في مصلحة الضرائب.

أن التعداد الاقتصادي أوضح وجود مليون وتسعمائة منشأة خارج الاقتصاد الرسمي ولا تدفع الضرائب مشيرا إلى أن القانون يمنح الحق للممول تعديل إقراره الضريبي خلال عام ولا يعتبر تهرب ضريبي.

أخبار تهمك

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

منذ يوم

موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و 9 دقيقة

التعليم تكشف تفاصيل استكمال امتحانات النقل والشهادة الإعدادية (مستندات)

منذ ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. طلب عاجل من موسيماني إلى محمود الخطيب

منذ حوالي 4 ساعات

الغندور يفجرها: ثنائي أجنبي مرشح لخلافة باتشيكو في الزمالك

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ أقل من ساعتين

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "السيسي" يوجه بسرعة علاج الإعلامية ملك إسماعيل داخل مستشفى كبرى القبة (فيديو)

منذ 33 دقيقة

صدمة في الأهلي بعد تجدد إصابة نجم الفريق

منذ ساعتين و 45 دقيقة

تعرف على سلاح لابورتا السري لإعادة برشلونة إلى منصات التتويج

منذ ساعتين و 40 دقيقة

جلطات في الرئة لمصابي كورونا.. 8 رسائل لمستشار الرئيس للصحة

منذ حوالي 6 ساعات

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على حظوظ الأهلي في التأهل إلى دور الـ8 بدور أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 9 دقيقة

الأهلي يستعيد نجم الفريق بعد شفاؤه من الإصابة

منذ ساعة و نصف

لابورتا يختار أعضاء مجلس إدارة برشلونة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

مجموعة الأهلي - عاجل.. المريخ السوداني مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:31 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

04:00 م

لابورتا يختار أعضاء مجلس إدارة برشلونة

05:59 م

تعرف على سلاح لابورتا السري لإعادة برشلونة إلى منصات التتويج

05:30 م

التعليم تكشف تفاصيل استكمال امتحانات النقل والشهادة الإعدادية (مستندات)

07:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين