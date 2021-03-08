مصلحة الضرائب: تعميم الفواتير الإلكترونية خلال عامين



وتابع أن 60 ألف ممول استفادوا من رفع غرامات التأخير خاصة أن الضرائب تسعى لاستمرار عمل الناس وعدم توقف أعمالهم بما يصب في مصلحة الضرائب.



أن التعداد الاقتصادي أوضح وجود مليون وتسعمائة منشأة خارج الاقتصاد الرسمي ولا تدفع الضرائب مشيرا إلى أن القانون يمنح الحق للممول تعديل إقراره الضريبي خلال عام ولا يعتبر تهرب ضريبي.



قال طلعت عبد السلام مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن المنظومة الالكترونية والتحول الرقمي والفواتير الضريبية الالكترونية سيتم تعميمها خلال سنتين.وأضاف خلال لقاء مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هذا العام لا يشهد تغيير في طريقة المحاسبة.