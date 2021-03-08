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رئيس جمعية أمراض الصدر يكشف سبب الإصابة بـ"الالتهاب الرئوي"

الإثنين 08/مارس/2021 - 07:28 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور عصام المغازي، رئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر، إن الربو الشعبي يسمى في نفس الوقت بحساسية الصدر، ولكن الأطباء يفضلون إخبار المريض عند الإصابة به بحساسية الصدر، على أساس إن واقع الحساسية على المريض أخف من الربو الشعبي.

وتابع "المغازي"، خلال حواره مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الاثنين، أن الربو عبارة عن التهابات مزمنة في الممرات الهوائية، ينتج عنه زيادة في إفرازات المخاط، بما يؤدي إلى ضيق الممرات، وصعوبة في التنفس.

ولفت إلى أن "الربو" عبارة عن التهاب في الممرات الهوائية، وينتج من بعض الأمور الوراثية، و"الالتهاب الرؤي" عبارة عن حدوث التهابات في القصابات والحويصلات الهوائية وتؤدي أيضا إلى صعوبة في التنفس، مع عدة أعراض مثل الكحة، وتنتج من الإصابة بعدوى جرثومية أو فيروسية أو فطرية.

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مهدى

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