نجم الزمالك يكشف حقيقة أزمته مع باتشيكو

أجتمع أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول، على هامش المران الجماعي المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.









وعقد الثنائي جلسة خاصة طالب فيها أشرف قاسم الدولي المغربي، بالتركيز في الفترة المقبلة، وعدم الالتفات لأي شائعات.





ومن جانبه أكد بن شرقي أنه يحترم وجهة نظر الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، مشيرا إلى أن ما أثير خلال الساعات الماضية بغضبه واعتراضه على استبداله في مباراة الترجي مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.



