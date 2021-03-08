تعرف على قائمة أشبيلية لمواجهة دورتموند بدوري أبطال أوروبا

انضم كل من المدافع الفرنسي جولز كوندي والحارس المغربي ياسين بونو، اللذان غابا عن مواجهة إشبيلية الأخيرة أمام إلتشي في الليجا بسبب الإصابة، لقائمة الفريق التي ستتوجه الإثنين إلى ألمانيا، لمواجهة بروسيا دورتموند، الثلاثاء، في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال.





وغاب بونو عن آخر مواجهتين للفريق، إلتشي في الليجا وبرشلونة في كأس الملك، بسبب مشكلة في إصبع يده، بينما لم يسافر كوندي برفقة الفريق إلى أليكانتي حيث لا يزال يعاني متاعب بدنية.





واستدعى مدرب الفريق جولين لوبيتيجي 24 لاعبا للمواجهة المرتقبة التي يحتاج فيها الفريق للعودة في النتيجة بعد خسارته ذهابا بنتيجة (2-3).





وغاب عن القائمة اللاعب أليكس فيدال بسبب إصابته أمام برشلونة في كأس الملك.





وضمت قائمة الفريق كل من:





حراسة المرمى: بونو وتوماس فاكليك وألفونسو وأدريان.





خط الدفاع: خيسوس نافاس ودييجو كارلوس وكوندي وسيرجي جوميز وركيك وأكونيا وإسكوديرو.





خط الوسط: فيرناندو ونيمانيا جوديلي وجوان جوردان وأوليفر توريس وبابو جوميز وأوسكار رودريجيز وراكيتيتش وسوسو وأوكامبوس.





الهجوم: منير الحدادي ودي يونج والنصيري وإيفان روميرو.



