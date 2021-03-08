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نجم الأهلي مهدد بالغياب عن مباراة الإسماعيلي

الإثنين 08/مارس/2021 - 07:31 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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تحوم الشكوك حول جاهزية أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمباراة فريقه المقبلة أمام الإسماعيلي.

 

ولم يشارك أيمن أشرف في التدريبات الجماعية للأهلي على مدار اليومين السابقين بسبب شكواه من إجهاد عام.

 

ويخضع اللاعب لفحص طبي غدًا الثلاثاء قبل المران الجماعي للفريق الأحمر لتحديد موقفه من المشاركة فيه والتواجد في قائمة الأهلي التي ستسافر إلى الإسكندرية لمواجهة الإسماعيلي.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه الإسماعيلي بعد غد الأربعاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

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