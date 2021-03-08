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كيف تحمي الرضاعة الطبيعية الأطفال من الربو؟ رئيس جمعية مكافحة التدخين يُجيب

الإثنين 08/مارس/2021 - 07:34 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الدكتور عصام المغازي، رئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر، إن أكثر شيء يهيج الصدر هو التدخين سواء الإيجابي أو السلبي، كما أن شعر القطط يعتبر مهيج للصدر عن الإصابة بالربو بصورة كبيرة.

وتابع "المغازي"، خلال حواره مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الاثنين، أن الرضاعة الطبيعية تحمي الأطفال من الإصابة بالربو الشعبي، كما أن التغذية السليمة التي لا يوجد عليها إضافات أو مواد حافظة من شأنها أن تقلل إصابة الطفل بالربو الشعبي.

وأضاف أن الربو قد يستمر مدى الحياة، وقد يختفي الربو، خاصة عند الإصابة به في مرحلة الطفولة، لأن الممرات الهوائية لديهم ضيقة، وعندما يصل لسبع سنوات يختفي الربو في الغالب.

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