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عاجل.. "السيسي" يوجه بسرعة علاج الإعلامية ملك إسماعيل داخل مستشفى كبرى القبة (فيديو)
الإثنين 08/مارس/2021 - 07:37 م
مصطفى فكيه
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استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمناشدة نجل الإعلامية ملك إسماعيل بعلاجها بعد تدهور حالتها الصحية إثر إصابتها بفيروس كورونا.
ووجه الرئيس "السيسي"، عبر برنامج "على مسؤوليتي" تقديم الإعلامي أحمد موسى، بعلاج الإعلامية ملك إسماعيل بمستشفى كبري القبة، وتوجه نجل الأخيرة بالشكر له بسرعة الاستجابة.
ملك إسماعيل، واحدة من الرعيل الأول فى التليفزيون المصرى، تركت بصمة واضحة خلال مشوارها الإعلامى على مدار أكثر من 30 عاماً، عملت خلالها كمذيعة ربط وبرامج وتقلدت عدة مناصب منها رئيس القناة الأولى، ومستشار ونائب رئيس التليفزيون، كما يُنسب لها أنها كانت من أوائل المذيعات اللاتى نزلن بكاميرات التليفزيون إلى الشارع لرصد القضايا الاجتماعية بجرأة سببت لها العديد من المشاكل فى وقت كان يفتقد فيه التليفزيون أدنى مساحات الحرية.
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