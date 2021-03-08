عاجل.. "السيسي" يوجه بسرعة علاج الإعلامية ملك إسماعيل داخل مستشفى كبرى القبة (فيديو)

استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمناشدة نجل الإعلامية ملك إسماعيل بعلاجها بعد تدهور حالتها الصحية إثر إصابتها بفيروس كورونا.





ووجه الرئيس "السيسي"، عبر برنامج "على مسؤوليتي" تقديم الإعلامي أحمد موسى، بعلاج الإعلامية ملك إسماعيل بمستشفى كبري القبة، وتوجه نجل الأخيرة بالشكر له بسرعة الاستجابة.



