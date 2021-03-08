الدقهلية أولى المحافظات التي حظيت بتنفيذ المبادرة بها من خلال مشروع عمارات الجلاء بتكلفة 700 مليون جنيه

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، جلسة للحوار المجتمعي مع سكان عمارات الجلاء والمجزر بمدينة المنصورة، وذلك بحضور نواب البرلمان، النائب احمد الشرقاوي، النائب وحيد فودة، النائب أحمد الألفي، النائبة الدكتورة نسرين عمر، النائبة الدكتورة ولاء التمامي، النائبة الدكتورة ولاء عبد الفتاح، هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، اللواء عبد القادر النوري وكيل اول الوزارة السكرتير العام، النقيب أحمد ممدوح ممثلا عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المستشار رضوان سعيد المستشار القانوني للمحافظة، المهندسة سلوي جابر وكيل وزارة الاسكان، المهندسة نهاد البلتاجي مدير عام ادارة العشوائيات بالمحافظة.



وفي بداية اللقاء تم استعراض بريزنتشن عن مشروع عمارات الجلاء الجديدة المقرر انشاؤها في اطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية لتطوير عواصم المحافظات ليتم تسكين قاطني عمارات الجلاء والمجزر الحالين بها بهدف توفير حياة كريمة لهم، وقد أكد محافظ الدقهلية ان مبادرة رئيس الجمهورية تستهدف توفير حياة كريمة لقاطني العمارات السكنية المتهالكة وتسكينهم في مساكن حضارية تليق بأهالينا في مدينة المنصورة مشيرا الي ان الدقهلية من أولي المحافظات التي حظيت بتنفيذ المبادرة بها من خلال مشروع عمارات الجلاء بتكلفة اجمالية قدرها 700 مليون جنيه ويضم 7 عمارات سكنية العمارة الواحدة "أرضي و12 دور" بإجمالي 420 وحدة سكنية، والوحدة السكنية تضم 3 حجرات وصالة ومطبخ وحمام، واوضح المحافظ انه سيتم تسليم قاطني الوحدات الحالية عقود انتفاع للوحدات السكنية الجديدة بالمشروع ومبالغ مالية لتأجير مسكن مؤقت لهم لحين الانتهاء من تنفيذ المشروع وتسكينهم به وفقا للبرنامج الزمني للتنفيذ،هذا وقد استمع المحافظ خلال اللقاء لكافة المطالب والاحتياجات للسكان فيما يتعلق بالعقود المقرر تسليمها لهم وكذا المبالغ المالية المقررة كقيمة ايجارية لسكن مؤقت لحين الانتهاء من تنفيذ المشروع، واكد المحافظ ان الدولة والمحافظة بكامل اجهزتها بالتعاون مع السادة نواب البرلمان حريصون كل الحرص علي تلبية مطالب المواطنين وذلك وفقا للامكانيات المتاحة، وقد تقرر خلال اللقاء ان يكون يوم 10 ابريل القادم الموعد النهائي لاخلاء الوحدات القديمة بالجلاء من السكان لبدء العمل في تنفيذ المشروع الجديد، وفي نهاية اللقاء حرص محافظ الدقهلية علي تقديم الشكر والتقدير للهيئة الهندسية للقوات المسلحة وصندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزاراء والاجهزة التنفيذية بالمحافظة والسادة نواب البرلمان للدعم المتواصل علي هذا المشروع الحضاري بمدينة المنصورة والذي ينهي معاناة دامت لسنوات لهؤلاء السكان.



جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى وفى اطار تكليفات المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى هذا الشأن،وبالمتابعة المستمرة للسيد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.