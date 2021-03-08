السيسي يأمر بعلاج الإعلامية ملك إسماعيل بمستشفى القبة العسكري

أعلن الإعلامي أحمد موسى، عن استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمناشدة نجل الإعلامية الكبيرة ملك إسماعيل بعلاجها في أحدى مستشفيات القوات المسلحة، عقب إصابتها بفيروس كورونا، موضحا أنه سيتم علاجها بمستشفى كبري القبة العسكري.



من جانبه، أعرب شريف بهاء، نجل الإعلامية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، عن سعادته بالاستجابة العاجلة، مضيفا: "أشكر الرئيس السيسي.. كنت عارف الرئيس الإنسان هسيتجيب".

