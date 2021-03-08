Advertisements

السيسي يأمر بعلاج الإعلامية ملك إسماعيل بمستشفى القبة العسكري

الإثنين 08/مارس/2021 - 07:58 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
أعلن الإعلامي أحمد موسى، عن استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمناشدة نجل الإعلامية الكبيرة ملك إسماعيل بعلاجها في أحدى مستشفيات القوات المسلحة، عقب إصابتها بفيروس كورونا، موضحا أنه سيتم علاجها بمستشفى كبري القبة العسكري.

من جانبه، أعرب شريف بهاء، نجل الإعلامية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، عن سعادته بالاستجابة العاجلة، مضيفا: "أشكر الرئيس السيسي.. كنت عارف الرئيس الإنسان هسيتجيب".

أخبار تهمك

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

منذ يوم

صدمة في الأهلي بعد تجدد إصابة نجم الفريق

منذ ساعتين و 49 دقيقة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و 13 دقيقة

مجموعة الأهلي - عاجل.. المريخ السوداني مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

جلطات في الرئة لمصابي كورونا.. 8 رسائل لمستشار الرئيس للصحة

منذ حوالي 7 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. طلب عاجل من موسيماني إلى محمود الخطيب

منذ حوالي 4 ساعات

الغندور يفجرها: ثنائي أجنبي مرشح لخلافة باتشيكو في الزمالك

منذ ساعتين و 44 دقيقة

تعرف على حظوظ الأهلي في التأهل إلى دور الـ8 بدور أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

التعليم تكشف تفاصيل استكمال امتحانات النقل والشهادة الإعدادية (مستندات)

منذ ساعة و 9 دقيقة

تعرف على سلاح لابورتا السري لإعادة برشلونة إلى منصات التتويج

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. "السيسي" يوجه بسرعة علاج الإعلامية ملك إسماعيل داخل مستشفى كبرى القبة (فيديو)

منذ 37 دقيقة

لابورتا يختار أعضاء مجلس إدارة برشلونة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يستعيد نجم الفريق بعد شفاؤه من الإصابة

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:31 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

04:00 م

لابورتا يختار أعضاء مجلس إدارة برشلونة

05:59 م

تعرف على سلاح لابورتا السري لإعادة برشلونة إلى منصات التتويج

05:30 م

التعليم تكشف تفاصيل استكمال امتحانات النقل والشهادة الإعدادية (مستندات)

07:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين