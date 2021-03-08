وزيرة الصناعة تكشف توجيه الرئيس "السيسي" بشأن المصدرين

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنه تم استعراض ملامح برنامج دعم وتنمية الصادرات الجديد أمام رئيس الوزراء.



وأشارت "جامع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أنهم حريصون على أن يحظى البرنامج برضا المصدرين، ولهذا فهم حريصون على التواصل مع كل الأجهزة التصديرية لتحقيق هذا الهدف.



كاشفة أنهم يستهدفون الوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولتحقيق هذا الهدف لابد من أن تتوفر عدة شروط، مشددة على أنهم يستهدفون ألا تقل نسبة المنتج المحلي عن 30%، منوها بأنهم سيطلقون برنامج لمساندة المصدرين والرئيس وجه بألا تقل مدة البرنامج عن 3 سنوات.



وأضافت أنهم قدموا دعما نقديا لأصحاب الشركات المصدرة منذ بداية 2020 وحتى شهر أكتوبر بقيمة 7 مليار جنيه.

