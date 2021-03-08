أمريكا: السعودية تواجه تهديدات أمنية حقيقية ونواصل العمل الوثيق مع المملكة

اعتبرت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن السعودية تواجه تهديدات أمنية حقيقية في المنطقة خاصة من قبل الحوثيين، مؤكدة أن الولايات المتحدة تواصل العمل الوثيق مع المملكة.

وكان قد أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الاثنين، عن تدمير صاروخ باليستي وطائرة مسيرة ملغومة أطلتقهما جماعة "أنصار الله" الحوثية صوب المملكة.

وأفادت وسائل إعلام حكومية بأن الصاروخ الباليستي أطلق باتجاه خميس مشيط، فيما كانت الطائرة المسيرة الملغومة موجهة صوب المنطقة الجنوبية.

اتهمت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الاثنين، إيران بتزويد قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية، التي كثفت بشكل ملموس هجماتها على السعودية، بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية.

وأعلنت ميليشيا الحوثي، الأحد، عن تنفيذ "عملية هجومية واسعة ومشتركة في العمق السعودي" انطلاقا من اليمن بـ14 طائرة مسيرة و8 صواريخ باليستية.

بدورها، أكدت السعودية تعرض إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة وحي سكني في مدينة الظهران لهجومين لم يسفرا عن سقوط إصابات.