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بعد توجيه الرئيس بعلاجها.. نجل الإعلامية ملك إسماعيل يكشف تطورات حالتها الصحية

الإثنين 08/مارس/2021 - 07:53 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي للإعلامي أحمد موسى ووجه بنقل الإعلامية ملك إسماعيل إلى مستشفى كوبري القبة العسكري.

وكان شريف بهاء، نجل الإعلامية ملك إسماعيل، قال إن والدته والأسرة أصيبوا بفيروس كورونا منذ 7 فبراير الماضي.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد "بدأنا العلاج ببروتوكول كورونا منذ اللحظة الأولى، لتتحول التحاليل إلى سلبية يوم 28 فبراير، لكن والدتي أصيبت بفشل في التنفس رغم تعافيها من الفيروس، إضافة إلى معاناتها بقصور في الكلى"، مردفا "والدتي على جهاز الأكسجين باستمرار".

وأكمل: المتحدث باسم الصحة، والأستاذ كرم جبر، تواصلا معي، لكن للأسف لم يأت طبيب إلى المنزل"، وناشد الرئيس السيسي بدخول والدته أحد مستشفيات القوات المسلحة حتى تتحسن حالتها.

وأضاف "والدتي تتحسن بشكل طبيعي، رغم معانتها، ولا تستطيع إزالة الأكسجين أكثر من ثلث ساعة"، معلقا "لا تستطيع التحرك ونائمة بشكل مستمر في السرير".

ووجه موسى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الاستجابة السريعة مشيرا إلى أن الاتصالات تمت بالأسرة وسيتم نقل الإعلامية ملك إسماعيل سريعا.

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