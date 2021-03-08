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بعد تشكيلها.. تعرف على اختصاصات لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة بمجلس الشيوخ

الإثنين 08/مارس/2021 - 07:55 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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أسفرت نتائج انتخابات هيئة مكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، عن فوز حنان أبو العزم، بمنصب رئيس اللجنة، وعلي منصب وكيلي اللجنة كل من محمد حلاوة، أحمد أبو.هشيمة، بينما فاز بمنصب أمين سر اللجنة أحمد عبدالمنعم عماد الدين.

وفيما يلي تستعرض بوابة "الفجر"، 14 اختصاص للجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك طبقا للائحة الداخليه للمجلس.

1- استراتيجيات وخطط القطاع الصناعى والتجارى ومتابعة تنفيذ وتقويم مشروعاته.

2- الجوانب المتعلقة بالصناعة والتجارة، وبالسياسة العامة لتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها ومنها الثروة المعدنية وطرق البحث الجيولوجى.

3- وسائل خفض تكاليف الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية والتقدم التكنولوجى فى الصناعة.

4- العلاقات الصناعية والتجارية.

5- التشريعات الخاصة بالصناعة والقوى المحركة.

6- الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية فى الصناعة.

7- التشريعات والسياسات التى تشجع على زيادة الصادرات.

8- التشريعات والاقتراحات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمويلها، وتشجيعها.

9- المشكلات التى تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

10- المسائل المتعلقة بالقطاع غير الرسمى وتأهيله وإدماجه فى الاقتصاد الرسمى.

11- شئون التجارة الداخلية والخارجية.

12- التموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكى.

13- السياسات العامة للدولة فى شئون الصناعة والتجارة.

14- المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالصناعة والتجارة، والتموين والتجارة الداخلية، وبالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

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