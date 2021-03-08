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أتلتيكو مدريد يرفض إحتجاجات ريال مدريد برسالة مثيرة

الإثنين 08/مارس/2021 - 07:57 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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بعثت إدارة أتلتيكو مدريد، رسالة مثيرة، اليوم الإثنين، في ظل الجدل القائم حول الأداء التحكيمي في ديربي مدريد.


ونشر أتلتيكو مدريد رسالة عبر حسابه الرسمي على تويتر، جاء فيها: "إنهم ينتقدون حتى النجاحات. اعتاد البعض أن تكون الرياح لصالحهم دائما".

ورفضت إدارة أتلتيكو خلال الرسالة احتجاجات ريال مدريد على أداء حكم المباراة، وحرمانهم من الحصول على ركلة جزاء.

و تعادل أتلتيكو  مع جاره الريال، على ملعب واندا وانتهى اللقاء الذي أقيم بين أتلتيكو وجاره الريال، على ملعب واندا متروبوليتانو، مساء الأحد، بالتعادل الإيجابي 1-1، ضمن مباريات الجولة 26 لليجا.

وشهدت الساعات القليلة الماضية جدل واسع حول حرمان ريال مدريد من الحصول على ركلة جزاء بعد لمسة يد داخل المنطقة رغم استعانة حكم الميدان بتقنية الفيديو المساعد.

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