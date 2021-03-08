بـ"ترسانة أسلحة وذخيرة".. سقوط عنصر إجرامي بالعياط

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من القبض على عنصر إجرامي عثر بحوزته أسلحة نارية وذخيرة، بمركز العياط، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمسكنه وبحوزته (بندقية آلية – بندقية خرطوش – فرد خرطوش – 3 خزينة – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



وجاء ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

