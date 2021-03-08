بشرى سارة في الأهلي قبل لمواجهة الإسماعيلي

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني خبرا سعيدا قبل مباراة الفريق الأحمر المقبلة أمام الإسماعيلي.





وأصبح ناصر ماهر جاهزا للمشاركة في المباريات بداية من مواجهة الإسماعيلي المقبلة بعدما حصل موسيماني على الضوء الأخضر بالدفع باللاعب في المباريات عقب تعافيه كليا من الإصابة في الكتف.





وغاب ناصر ماهر عن الأهلي منذ ديسمبر الماضي بعد إصابته في مباراة الفريق الأحمر أمام نظيره مصر المقاصة في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.





ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه الإسماعيلي بعد غد الأربعاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.



