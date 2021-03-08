محكمة كندية تجرد جزائريا من أبوته وتأمر بحبسه لإجبار بناته على الحجاب

أدانت محكمة مونتريال الكندية أبا من أصول جزائرية بتهمة التعدي على إرادة بناته القاصرات وإجبارهن على ارتداء الحجاب وتعرضهن لإيذاء بدني ومعنوي على يديه وصل إلى حد التهديد بالقتل.



تناولت قناة "الغد"، في تقرير مصور لها، بثته عبر شاشتها، الواقعة، بسرد أن محكمة مونتريال الكندية أدانت أبا من أصول جزائرية، ليست الأولى، حيث أشارت إلى أن محكمة أخرى في مقاطعة "كيبك" الكندية قد جردته من أبوته بعدما تقدمت الفتيات الأربعة بشكوى بمساعدة المدرسة بسبب معاملة الاب السيئة حتى لأصغر بناته التي لم تتجاوز 8 أعوام.



وأكد التقرير، أن قاضي مونتريال أمر بحبسه احتياطيا لحين صدور الحكم النهائي.



