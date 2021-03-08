خبر سار لبوروسيا دورتموند بشأن هالاند قبل موقعة إشبيلية

بات في إمكان مهاجم فريق بروسيا دورتموند الألماني، النرويجي إيرلينغ هالاند، المشاركة في مواجهة فريقه مع إشبيلية الإسباني، غداً الثلاثاء، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، في الوقت الذي يبدو وأن الفريق سيفتقد فيه لخدمات المدافع رافائيل غويريرو بسبب الإصابة.

وغاب غويريرو عن مواجهة فريقه التي خسرها 2-4 أمام بايرن ميونخ في الدوري الألماني "بوندسليغا"، لكن عودته إلى التدريبات باتت محل شك إلى جانب المهاجم جيوفاني رينا، فيما تأكد غياب الجناح جادون سانشو في الوقت الذي سيدافع فيه دورتموند عن فوزه ذهاباً بنتيجة 3-2، حينما يستضيف الفريق الإسباني على ملعبه.

وقال إيدين تيرزيتش المدير الفني المؤقت للفريق: "جادون سانشو لن يكون جاهزاً لمباراة الغد، غويريرو وجيوفاني رينا لن يغيبا كل ذلك الوقت، علينا أن ننتظر ونرى إذا ما كان بمقدورهما المشاركة غداً".

وأضاف: "بالنسبة لهالاند وثورغان هازارد، يمكننا القول بأنهما سيلعبان غداً".

ولم يتأهل بروسيا دورتموند إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا منذ عام 2017، وقد يساهم التأهل إلى هذا الدور في تخفيف آثار الموسم الصعب للفريق الذي يحتل المركز السادس في الدوري ويواجه خطر الابتعاد عن المشاركة في البطولات الأوروبية الموسم المقبل.

وقال ماركو ريوس قائد الفريق: "التأهل لدور الثمانية سيجعلنا جميعاً فخورين، يجب علينا أن نكون مستعدين لكل شيء".