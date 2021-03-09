من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي.. تعرف على طرق تقييم الطلاب في الفصل الدراسي الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، طرق تقييم الطلاب في الفصل الدراسي الثاني، للصفوف من الرابع الابتدائي، حتى الثاني الإعدادي، في المدارس الرسمية والخاصة والدولية.





وأوضحت الوزارة أنه من المقرر عقد 3 اختبارات ورقية مجمعة في شهور مارس وأبريل ومايو، بنفس الضوابط الخاصة بامتحانات صفوف النقل للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي، بديلا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.





وأضافت الوزارة أن الامتحان الشهري يتم عقده فيما تم دراسته خلال المدة السابقة للامتحان، ويعتبر ما يتم الامتحان فيه منتهيا ولا يدرج في امتحانات الشهور التالية.





وتابت الوزارة أنه يتم عقد امتحان مادة التربية الدينية في نهاية الفصل الدراسي الثاني بالتزامن مع امتحان شهر مايو.





وعن مواعيد الاختبارات، فجاءت على النحو التالي:





مواعيد اختبارات شهر مارس للمرحلة الابتدائية:





- اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائي يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021.





- اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021.





- اختبار طلاب الصف السادس الابتدائي يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021.





مواعيد اختبارات شهر أبريل للمرحلة الابتدائية:

- اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائي يوم الأربعاء الموافق 28 أبريل 2021.





- اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائي يوم الإثنين الموافق 26 أبريل 2021.





- اختبار طلاب الصف السادس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل الموافق 2021.





مواعيد اختبارات شهر مايو للمرحلة الابتدائية:

- اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائي يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021.





- اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائي يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021.





- اختبار طلاب الصف السادس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق 25 مايو 2021.





مواعيد اختبارات شهر مارس للصفوف الأول والثاني الإعدادي:

- اختبار طلاب الصف الأول الإعدادي يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021.





- اختبار طلاب الصف الثاني الإعدادي يوم الثلاثاء 30 مارس 2021.





مواعيد اختبارات شهر أبريل للصفوف الأول والثاني الإعدادي:

- اختبار طلاب الصف الأول الإعدادي يوم الأربعاء الموافق 28 أبريل 2021.





- اختبار طلاب الصف الثاني الإعدادي يوم الإثنين الموافق 26 أبريل 2021.





مواعيد اختبارات شهر مايو للصفوف الأول والثاني الإعدادي:

- اختبار طلاب الصف الأول الإعدادي يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021.





- اختبار طلاب الصف الثاني الإعدادي يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021.





وكانت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفنى، قد أعلنت عن ضوابط النجاح فى الشهادة الإعدادية والانتقال للصف الأعلى، وجاءت على النحو التالي:





بالنسبة للفصل الدراسي الأول:

يُعقد امتحان تكميلي للطالب الذي لم يجتاز امتحان الفصل الدراسي الأول في 3 حالات، هي: إذا تغيب عن امتحان الفصل الدراسي الأول، وإذا لم يتمكن من الحصول على نسبة 50% في امتحان الفصل الدراسي الأول، وإذا حصل على نسبة 50% فأكثر في الورقة الامتحانية التي أدى فيها الامتحان في الفصل الدراسي الأول، ولم يحصل على 25% فأكثر في مادة.





ويُعقد امتحان مادة التربية الدينية طبقا لجدول كل مديرية تعليمية على حدة.





وعن مواعيد الامتحان التكميلى لطلاب الشهادة الإعدادية، فيُعقد امتحان مادتى اللغة العربية والرياضيات يوم الأحد الموافق 11 أبريل 2021 فى مواعيد مختلفة، ويُعقد امتحان مواد اللغة الإنجليزية والعلوم والدراسات الاجتماعية يوم الإثنين الموافق 12 أبريل 2021 فى مواعيد مختلفة.





أما بالنسبة للفصل الدراسي الثاني، فتعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي أوائل شهر يونيو بلجان مراقبة ومؤمنة وكنترولات على مستوى الجمهورية وفق الإجراءات المتبعة.



