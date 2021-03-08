استدعاء رولان وتراوري وأنطوي ولومالا لمعسكر مارس الدولي

تلقى نادي بيراميدز إخطارات رسمية لاختيار ٤ محترفين من صفوفه للانضمام لمعسكرات بلادهم في التجمع الدولي خلال شهر مارس الجاري.

وتلقى الدولي الأوروجوياني دييجو رولان اتصالات من منتخب أوروجواي لاختياره ضمن العناصر الدولية في الأجندة التي تقام خلال الفترة من ٢٣ وحتى ٢٩ مارس الجاري.

وانضم دييجو رولان لصفوف بيراميدز في نهاية فترة الانتقالات الشتوية خلال يناير الماضي، وسجل حتى الآن ٣ أهداف بقميص الفريق رشحته للتواجد ضمن صفوف المنتخب الأوروجوياني.

كما تلقى بيراميدز إخطارات من منتخب غانا لضم المهاجم جون أنطوي لمعسكر مارس، وكذلك إخطارا من منتخب بوركينا فاسو لاختيار المهاجم إيريك تراوري للمعسكر المقبل، وكذلك تلقى لاعب الوسط عبده لومالا إخطارا من منتخب أوغندا لضمه في معسكر مارس الدولي.