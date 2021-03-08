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نائب بالشيوخ: الفترة المقبلة ستكون دسمة

الإثنين 08/مارس/2021 - 08:14 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إنه تم اختيار الرئيس والوكيلين للجنة الزراعة والري بالتزكية، حيث كان هناك توافق كبير بين أعضاء اللجنة.

وأشار "السباعي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن الفترة القادمة ستكون دسمة جدا، حيث أنهم يريدون أن يقوم المجلس بدوره على أكمل وجه، وهناك الكثير من المهام في انتظاره.

وأضاف وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن هناك مجموعة من الشباب ينتمون لتنسيقية شباب الأحزاب تولوا مناصب هامة داخل اللجان.

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