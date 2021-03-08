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من مطروح إلى ميدان الجيزة.. مفاجآت بشأن العثور على طفلة مجهولة الهوية داخل سيارة

الإثنين 08/مارس/2021 - 08:17 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن ملابسات العثور على طفلة داخل سيارة ملاكي بالقرب من ميدان الجيزة، غربي المحافظة، إذ تبين أن السيارة ملك شخص يدعى "حليو.ع.ع" مقيم بمنطقة الحمام بمحافظة مرسى مطروح.

وأشارت التحريات إلى أن مستقلي السيارة وقت المشاجرة سيدتين ورجل، وهم "سعدة.س"، "سعيد.ص"، "ناصرة.ج"، جار تحديد مكان هروبهم، والقبض عليهم.

تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من الرائد مصطفى عبد الله رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، بورود بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، بوقوع مشاجرة بالقرب من ميدان الجيزة، بين 3 أشخاص يستقلون سيارة ملاكي وقائد دراجة نارية.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث غرب الجيزة، والرائد هشام فتحي معاون مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة عثر على طفلة عمرها 5 سنوات، داخل السيارة "ج.ه.س"، نبيتي اللون ماركة شيفرولية، وتبين إختفاء مستقلي السيارة وقائد الدراجة النارية.

وكشفت المعاينة الأولية أن المكان لا يوجد به أي كاميرات مراقبة، وبالإستماع إلى أقوال شاهد عيان على الواقعة، أكد أن أحد مستقلي السيارة إستوقفه وأعطى له 3 هواتف محمول ومبلغ مالي، وطلب منه أن ينتظر بجانب السيارة لحين عودته، لكنه تفاجأ بعدم عودته وحضور الشرطة إلى المكان.. "صاحب العربية قالي خلي الموبايلات والفلوس معاك لغاية لما أرجع، ومرجعش تاني".

وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير مباحث الجيزة، فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، والتوصل إلى هوية الطفلة، ومستقلي السيارة، والقبض عليهم لسماع أقوالهم حول الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، 1382 لسنة 2021 إداري قسم شرطة الجيزة، بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.

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